Meloni su Cospito | è sfida a Stato | serve prudenza e responsabilità S' infiamma scontro FDI - Pd

...Fatto che ha raccontato i retroscena della visita di quattro parlamentari dem ad Alfredo, il 12 gennaio scorso, nel carcere di Sassari. Esponenti di primo piano del partito di Giorgia...- Fratelli d'Italia attacca il Pd sulla base di un articolo del Fatto Quotidiano secondo cui in occasione della visita in carcere a Sassari a, su sua stessa richiesta, la delegazione di parlamentari dem ha incontrato anche alcuni boss mafiosi al 41 bis

Cospito, Nordio in Parlamento. Nuovo scontro Fdi-Pd, bagarre in Aula. Meloni blinda i suoi Agenzia ANSA

Caso Cospito, Giorgia Meloni: "La sfida non è al governo, ma allo Stato" | "Consiglio prudenza e responsabilità" TGCOM

Cospito, la telefonata di Meloni in tv per provare a spegnere la bagarre: “Il governo non alza i… Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, Meloni rompe il silenzio: «È lo Stato sotto attacco, non il governo: non siamo noi ad alzare i toni» - Il video Open

Meloni sul caso Cospito: "Sfida allo Stato. Serve responsabilità" AGI - Agenzia Italia

Le polemiche non cessano intorno alle rivelaizon9i fatte in Aula dal deputato di Fdi, dopo una soffiata ricevuta dal sottosegretario ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...