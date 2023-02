Meglio con o senza trucco? La risposta migliore è | vanno bene entrambe

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il suo 2023 è iniziato con il body-shaming per il fisico ingrassato, per poi evolvere nelle preoccupazioni suscitate da un video su TikTok. Per una star mondiale come Selena Gomez sui social non c’è mai pace. Ma lei non si nasconde, e ne approfitta per diffondere la cultura dell’accettazione di sè. Per esempio postando una fotofiltri con l’acne in primo piano. Selena Gomez sempre più icona di body positivity A inizio gennaio, le foto delle vacanze in barca con Brooklyn Beckham e Nicola Peltz avevano sollevato un inaspettato polverone. Una pioggia di commenti spietati la criticava per essere vistosamente sovrappeso. Poi, più di recente, un’altra tempesta social riguardo al tremore (impercettibile) delle sue mani in un video su TikTok la costringe a pubblicare un nuovo video per spiegare gli effetti del Lupus di cui soffre. La ...