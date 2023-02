Media | in Italia mercato concentrato Rai prima per fatturato poi Sky e Mediaset

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’Area Studi Mediobanca presenta la nuova edizione del Report& Entertainment, con l’analisi del settore a livello mondiale eno. Il report analizza le performance dal 2019 al 2022 dei principali gruppini e dei 20 maggiori player privati mondiali, di cui 9 hanno sede negli USA, 8 in Europa e uno rispettivamente in Giappone, Messico...

A pochi giorni dal lancio di OPPO Reno8 T in, sempre nel mercato del Belpaese arriva un altro smartphone di fasciadel colosso cinese. Proprio in questa giornata è diventato infatti disponibile OPPO A78 5G dopo circa un mese dalla ...'Desta sconcerto la notizia riportata daiche Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical , in gara al prossimo festival di Sanremo ... A dirlo alla Camera è la deputata di Fratelli d'...

Mediobanca: in Italia ricavi Media 2022 previsti in calo del 4% Borsa Italiana

Connexia acquisisce il media digitale di BWH Hotel Group Italia Engage

Indice percezione corruzione 2022: Italia stabile ma sotto media Ue Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Ue, Italia meglio della media europea per mortalità tumori - Salute ... Agenzia ANSA

Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto media dell'Italia Teleborsa

L’Area Studi Mediobanca presenta la nuova edizione del Report Media & Entertainment, con l’analisi del settore a livello mondiale e italiano. Il report analizza le performance dal 2019 al 2022 dei ...In tutto ciò il tasso d’inflazione in Spagna è attualmente al 5,8%, contro la media Ue all’8,5% e un’Italia al 10,1%. E ancora: nel 2022 Spagna e Portogallo hanno approvato un price cap iberico, dopo ...