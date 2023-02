Mcl | intesa con il Cral del Cardarelli Cutolo | Aumenteremo i servizi per i dipendenti e i pazienti degli ospedali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Movimento cristiano lavoratori rafforza ulteriormente la presenza territoriale in favore delle persone più fragili, sempre fedele ai suoi principi costitutivi. Da oggi entra in vigore la convenzione tra Mcl e ildell’ospedale, il più grande del Mezzogiorno, per l’erogazione deidi patronato a chi, tra, ne avesse bisogno. Saranno i funzionari del Caf di Santa Maria la Carità a sbrigare le pratiche presso lo sportello del, negli orari canonici d’ufficio. «Ringrazio il presidente delDomenico Napolitano per aver siglato questacon il Movimento cristiano lavoratori – spiega Michele, presidente provinciale di Mcl – la nostra organizzazione rafforza i suoi ...