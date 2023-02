Mauro Corona si scaglia contro il Festival | “Conduttori? Finti perbenisti”

... in fin dei conti, erano state strutturate in maniera ragionevole, nessuno merita ladi re ... Finotto è reduce da una serie di infortuni mentre l'arrivo in extremis diZarate è un azzardo ...spazientito. Lo scrittore e alpinista, ospite nella puntata di martedì 31 gennaio di Cartabianca , non le manda a dire a Fedez . Il rapper è stato al centro di un'accesa polemica. Il ...

"Finti perbenisti". Mauro Corona asfalta così i conduttori di Sanremo ilGiornale.it

Mauro Corona: «Ho detto di nuovo “gallina” a Berlinguer, ma era tutta una montatura. Ho rischiato la vita in... Corriere della Sera

Fedez fatto a pezzi da Mauro Corona: "Prima di parlare..." Liberoquotidiano.it

CartaBianca, Corona: "Quella sera avevo bevuto", la confessione cambia tutto Liberoquotidiano.it

Cartabianca, Mauro Corona disintegra Fedez su Emanuela Orlandi: la frase che lo annienta Il Tempo

Mauro Corona nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ha commentato il Festival di Sanremo 2023 e ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti dei conduttori. Chi ha avuto modo di ...Mauro Corona ha confessato nuovi dettagli su un incidente che, qualche tempo fa, ha rischiato di condurlo a una prematura morte. Non si scherza con la montagna, come ha rivelato il noto alpinista.