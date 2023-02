Massimiliano Sestito | il killer della ' Ndrangheta aveva preparato l' evasione da tempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'uomo era ai domiciliari a casa del padre da gennaio con il braccialetto elettronico che ha manomesso per fuggire. Probabile che abbia una rete di copertura per nascondersi

Condannato in appello a 30 anni per l'assassinio di un carabiniere , l'appuntato Renato Lio, 35 anni.si trovava agli arresti domiciliari dal 12 gennaio. L'omicidio è avvenuto il 20 agosto 1991 durante un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro . Ma, sulle spalle di ...Sono in corso le ricerche per catturare, 52 anni, nato a Rho (Milano) ma la cui famiglia è originaria di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), evaso dalla sua abitazione di Pero, nel Milanese. Secondo gli investigatori, la ...

Le forze dell'ordine ricercano in tutta Italia Massimiliano Sestito, ritenuto affiliato alla 'ndrangheta catanzarese e condannato per mafia. Il detenuto è evaso dagli arresti in casa a Pero, nel ...