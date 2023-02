Maselli | “La Sanità del Lazio? Un’eccellenza martoriata Servono risorse | per garantire cittadini e personale”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Consigliere, laè al centro del suo programma elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Tra i tanti problemi c’è quello del sovraffollamento dei pronto soccorso. “Il sovraffollamento nei pronto soccorso è una piaga antica, più volte denunciata, che tuttora continua ad affliggere l’intero territorio. Faccio solo un esempio. Il pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio, che ho avuto l’occasione di visitare di recente, è al collasso. Tantissima gente in attesa di ricovero esanitario costretto a lavorare in condizioni veramente difficili. Ad aggravare la già difficile situazione c’è il fatto che il reparto di chirurgia è in grande difficoltà, sono stati tagliati 20 posti letto e alcune sale operatorie risultano inutilizzate. Questo naturalmente ha forti ripercussioni sullo stesso pronto soccorso. E ...