Marelli - Accordo con un importante costruttore per i sistemi di gestione delle batterie

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lasi è aggiudicata un contratto per fornire il sistema didella batteria (Battery Management System, BMS) per i futuri veicoli elettrici di piccole-medie dimensioni "di uno dei più importanti" costruttori a livello globale. In particolare, l'azienda italo-giapponese sarà responsabile sia dell'hardware, sia della componente software del dispositivo, che sarà sviluppato e testato dai team della divisioneElectric Powertrain in Italia e Giappone e verrà prodotto a partire dal 2026. Le caratteristiche. Il sistema, che ha il compito di monitorare e controllare la batteria, sarà basato su un'architettura distribuita, che richiede un cablaggio ridotto, e integrerà tutto l'hardwarecelle in un Cell Module Controller (CMC) posizionato direttamente sul modulo della stessa cella. Tale soluzione ...