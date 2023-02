Marcell Jacobs lascia Nike e firma con Puma | esordio a Lodz | nuove scarpe evoSpeed Aiuto per andare più veloce?

(Di giovedì 2 febbraio 2023)si sta preparando per il propriostagionale, in programma sabato 4 febbraio alla Orlen Cup di, ma nel frattempo ci sono altre grosse novità per il Campione Olimpico dei 100 metri. Il velocista lombardo ha infattito un accordo a lungo termine con la, che diventa così il fornitore ufficiale del fuoriclasse azzurro. Il Messia dell’atletica italiana seguirà le orme di Usain Bolt, l’icona assoluta dello sprint che legò il proprio nome alla nota griffe tedesca. Si interrompe così il sodalizio con. Mareclldebutterà con il nuovo abbigliamento proprio tra un paio di giorni in Polonia, dove inizierà la marcia di avvicinamento agli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul). L’allievo di coach Paolo Camossi è il ...

'Mi piacerebbe essere ricordato come l'uomo più veloce della terra, e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci '. Così il campione olimpico, in un'intervista esclusiva al canale olimpico, Olympics.com, in cui racconta dei suoi piani anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, al via tra meno di un anno e mezzo. 'Non ...Fedez ancora una volta polemico. Non sono bastate le critiche ricevute per la risata sul caso Emanuela Orlandi oppure le parole dispregiative dell'oro olimpicoper fermare il rapper e marito di Chiara Ferragni che questa volta ha deciso di attaccare il karate, definendolo uno "sport inutile". Le parole di Fedez sul karate Ancora una volta ...

HERZOGENAURACH, Germania --(BUSINESS WIRE)--02.02.2023-- Il brand sportivo PUMA ha siglato un accordo a lungo termine con il campione olimpico in carica dei 100 metri piani, l'italiano Marcell Jacobs, ...