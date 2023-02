Gravissimostradale a, nella frazione di Castelbelvedere , a poche centinaia di metri dalla Rotonda Maradona . Un uomo, la cui identità non è ancora nota, ha perso la vita. Era alla guida di uno ......barriere di sicurezza stradali sulla statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rioe ... 1,6 milioni per emergenza neve Rimini, scappano dopo l': 27 denunce nel 2022 Rimini, alla ...

Marano, tragico incidente auto-moto: c'è un morto Il Meridiano News

Ultim'ora Marano. Gravissimo incidente stradale in via ... TERRANOSTRA | NEWS

Incidente mortale a Marano, centauro travolto da un’auto: senza scampo Internapoli

Marano, incidente nei pressi della Rotonda Maradona: morto un centauro Teleclubitalia.it

Coriano. Incidente lungo strada del Marano, distrutta auto di San ... Libertas San Marino

MARANO – Tragico incidente quello che si è consumato pochi minuti fa in via Castel Belvedere a Marano. Un’auto ed una moto, in circostanze ancora poco chiare si sono scontrate. Ad avere la peggio, il ...Gravissimo incidente stradale a Marano, nella frazione di Castelbelvedere, a poche centinaia di metri dalla Rotonda Maradona. Un uomo, la cui identità non è ancora nota, ha perso ...