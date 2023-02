Manzi PD | “Su scuola nessuna nuova risorsa | molte parole e pochi fatti”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Il Ministro Valditara ha ammesso durante un'interrogazione alla Camera che i 300 milioni per gli aumenti salariali per il personale scolastico provengono dalle risorse già presenti nel bilancio stanziate dal governo precedente". L'articolo .

Ma la posizione del governo quale è Pensano di governare il Paese così ' Si chiede Irene, capogruppo Pd in commissione. Leggi anche Stipendi docenti, solo in Alto Adige al livello dell'......ha provveduto a realizzare un nuovo manto d'asfalto tra l'ingresso della primaria "Alberto" e ...intervento ma importante per dare risposta ad un problema reale e favorire l'entrata adei ...

Manzi (PD): "Su scuola nessuna nuova risorsa, molte parole e pochi ... Orizzonte Scuola

SCUOLA. Manzi (Pd), Salvini su stipendi docenti contraddice Valditara, quale è posizione governo Informazione Scuola

Scuola, Manzi (Pd): "Stipendi più alti per tutti i docenti, Valditara ... Picchio News

Cerimonia delle Bandiere presso la sede di Casale della scuola ... Monferrato Web TV

Scuola: Manzi (Pd), 'ora FdI censura la libertà di insegnamento ... SardiniaPost

Il Comune di Montemurlo ha risolto il problema dei ristagni d'acqua di fronte al plesso scolastico di Morecci. Spesso, in caso di forti piogge, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...