Manfredonia | «La Coppa Italia potrebbe essere l’unico obiettivo che la Juve può ancora centrare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lionello, doppio ex dintus e Lazio, ha parlato in vista della partita di stasera di. Le dichiarazioni Lionello, doppio ex dintus e Lazio, ha parlato antusnews24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. PARTITA – «È sicuramente una partita importante per entrambe le squadre, ma in particolare lache lapuòin questa stagione. Penso che sia più importante per lache fino ad adesso ha deluso. Soprattutto nel reparto difensivo, dove mancano giocatori di ...