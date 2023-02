Mandarini | “Cessione Osimhen | c’è una convinzione De Laurentiis ossessione Champions”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Fabioparla del Napoli con il premio scudetto eLeague, ma anche di mercato con la possibiledi. Il giornalista di Corriere dello Sport durante il programma ‘Giochiamo d’anticipo’, ha parlato del momento attuale del Napoli che vola verso lo scudetto: “Durante la cena a Maddaloni si è parlato anche di un possibile premio, ma non sono state definite le cifre. Ma questo non pregiudica minimamente l’idea della squadra e la mentalità che ha nella lotta al titolo. Ma in settimana è venuta fuori anche l’di Aurelio Deper laLeague. Lo si è capito anche da quella famosa telefonata col tifoso“. Poisi sofferma anche su Giovanni Di Lorenzo che viene definito come il “miglior capitano ...