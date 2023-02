Manchester City | Guardiola chiama Chilwell per il post Cancelo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pepha già individuato il terzino per rimpiazzare Joao: si tratta di Ben, attualmente al Chelsea Dopo la partenza di Joao, scivolato negli ultimi mesi ai margini della squadra,avrebbe individuato il prossimo terzino per il. Secondo i media inglesi il nome è quello di Ben, in forza al Chelsea. I Citizens avevano già provato ad acquistarlo nel 2020 quando era al Leicester. Niente più che suggestioni in questo momento, ma potrebbero diventare concrete a giugno. Nel frattempo Ake dovrebbe prende ilo del Portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dalla Francia è infatti rimbalzata la notizia di un possibile ingaggio da parte del Milan di Mangala, ex difensore del, oggi svincolato. Il calciatore è libero dopo la sua ultima ...Commenta per primo Ilha messo nel mirino Ben Chilwell , 26enne terzino del Chelsea, nel caso in cui Joao Cancelo non ritorni in estate dopo il prestito al Bayern Monaco. Lo riporta il Times .

Il Manchester City ha messo nel mirino Ben Chilwell, 26enne terzino del Chelsea, nel caso in cui Joao Cancelo non ritorni in estate dopo il prestito al Bayern Monaco. Lo riporta il Times.Guardiola è entusiasta di questo diciottenne che ha messo in ombra il talento del compagno sino a convincerlo ad essere ceduto: origini giamaicane, Il baby prodigio è cresciuto nell’Academy del club ...