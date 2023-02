Mancata tutela di salute e sicurezza | multata un’azienda e denunciato il titolare

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoViolazioni in materia didellae dellanei luoghi di lavoro: questo è emerso all'esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile di Contrada. Nello specifico, a seguito dell'accertamento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Forino, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state rilevate alcune violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 sullanei luoghi di lavoro. In particolare, è stato appurato che il ponteggio non era a norma. Ildell'impresa è stato pertantoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite altresì prescrizioni con ammende per oltre 10mila euro.