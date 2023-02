... che ha da poco aperto alReliquiary di Brooklyn . Lettere, ma non solo: l'Uomo Ragno ha "...fatto la sua prima apparizione nel fumetto numero 317 della serie Marvel Comics The Amazing Spider -......30 Spezia - Napoli 15:00 Torino - Udinese 18:00 Fiorentina - Bologna 20:45 Inter - Milan CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Nott'm Forest - Leeds United 17:30 Tottenham -CALCIO - LA LIGA 14:00 ...

Man City, individuato l’erede di Cancelo: la richiesta di Guardiola è chiara ItaSportPress

Man City, dietro l'addio di Cancelo c'è un alterco con Guardiola. ll portoghese non verrà sostituito TUTTO mercato WEB

The Athletic - Manchester City, Cancelo via a gennaio: andrà in prestito al Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Premier League, Cancelo-City ai saluti: per il portoghese c'è il Bayern Monaco - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Bayern piazza il colpaccio: arriva Cancelo dal Manchester City! Ecco cifre e formula Calciomercato.com

Il Manchester City ha messo nel mirino Ben Chilwell, 26enne terzino del Chelsea, nel caso in cui Joao Cancelo non ritorni in estate dopo il prestito al Bayern Monaco. Lo riporta il Times.Il Manchester City non sostituirà Joao Cancelo, già a Monaco di Baviera per le visite mediche prima di firmare per il Bayern. Affare in prestito fino al termine della stagione ...