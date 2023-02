(Di giovedì 2 febbraio 2023) LaMy Day, la nuova miniserie anime in CG dello studio taiwanese Studio 5 Inc. dopo l'intrigante Exception di Yoshitaka Amano, ora disponibile su Netflix. Tra Alien e La cosa, un incubo distopico ad alto tasso d'adrenalina. Uno degli elementi principali nel giudicare positivamente una qualsiasi opera d'intrattenimento è l'originalità : la capacità di proporre nuove idee o approcci mai visti prima, relegando, implicitamente, le opere più derivative in un'immaginaria e sicuramente meno prestigiosa "seconda fascia di qualità ". Ma la sterminata produzione di prodotti dell'industria culturale non vive di soli lampi di genio e soluzioni originali. A volte anche un tema ampiamente sfruttato,non addirittura abusato, può rivelarsi ancora avvincente, a patto che venga trattato con rispetto e cognizione di causa. Proprio ...

Proprio questo è il caso della nuova miniserie anime che Netflix ha appena aggiunto al suo catalogo,My. Ghiaccio, sangue e morte: La trama diMyNel futuro, l'umanità ha scoperto ...The provision of car inspection to detect weapons and explosives will be introduced; toit ... There were no significant changes in the Vuhledar region in the last. Due to bad weather ...

Cos'è Make My Day, l'anime da oggi su Netflix Fantascienza.com

Make My Day, la recensione: quando i tardigradi diventano alieni letali Movieplayer

Make My Day: primo trailer per la serie anime sci-fi di Netflix ... Justnerd.it

Make My Day - Film (2023) - MYmovies.it MYmovies.it

Febbraio 2023, ecco i titoli in arrivo sulle varie piattaforme streaming Radio Zeta

La recensione Make My Day, la nuova miniserie anime in CG dello studio taiwanese Studio 5 Inc. dopo l'intrigante Exception di Yoshitaka Amano, ora disponibile su Netflix. Tra Alien e La cosa, un incub ...Inizialmente annunciato come un film in animazione, Make My Day è diventato una intera stagione in stile anime ambientata su un terrificante pianeta ghiacciato. - Leggi tutto l'articolo e guarda il vi ...