Ma quali segreti | quello che ha detto Donzelli era già sui giornali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb – Sussiste davvero un “caso” legato al “caso Cospito”? Le parole pronunciate alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia hanno prima scatenato una bagarre in Aula e poi una clamorosa bufera politica, con il Pd che ha messo su il cipiglio serioso dell’indignazione, chiedendo “la testa” di Giovannie del sottosegretario alla Giustizia di FdI, Andrea Delmastro Delle Vedove. Quest’ultimo è accusato di aver mostrato carte “riservate”, talvolta sulla stampa scambiate per documenti(tecnicamente non lo sono, semmai sono sensibili), al collega di partito. Lo stesso Delmastro ha precisato al Fatto Quotidiano: “Non gli ho dato il documento, e non è secretato ma gli ho riferito le informazioni (che non sono intercettazioni ma osservazioni), come avrei fatto con qualunque parlamentare”. Si può discutere a ...