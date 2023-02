Ma quale segreto? Era stato già pubblicato tutto Malan spegne il caso Donzelli

(Di giovedì 2 febbraio 2023)al centro anche del dibattito televisivo. Ospite della trasmissione "Omnibus" in onda giovedì 2 febbraio su La7, il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio, cerca dire le polemiche nate attorno alle parole del vicepresidente del Copasir.getta acqua sul fuoco e ricorda a tutti che, solo qualche ora prima dell'intervento in Aula di, lo stesso retroscena erada "Repubblica" con dovizia di particolari. Dunque, a quanto pare, nessuno atto secretato sarebberivelato all'interno della Camera dei deputati. "Per quanto riguarda la vicenda-Delmastro - spiegadallo studio di "Omnibus" - ne ...

Unche Monsù Gaston, il cuoco mandato in aiuto dei Ponteleone dallo stesso Don Fabrizio, ... Un testo nelpietanze e sentimenti si mischiano ad arte in quel caleidoscopico mondo fatto di ...Unche Monsù Gaston, il cuoco mandato in aiuto dei Ponteleone dallo stesso Don Fabrizio, ... Un testo nelpietanze e sentimenti si mischiano ad arte in quel caleidoscopico mondo fatto di ...

Caso Cospito, bufera su Donzelli e Delmastro: Procura di Roma apre fascicolo Sky Tg24

Le relazioni del Dap su Cospito non potevano essere rivelate da Donzelli Domani

Donzelli non fa mezzo passo indietro: “Non ho violato segreti sui colloqui di Cospito con ‘Ndranghe... Il Riformista

Segreto Professionale: ambito di applicazione per i commercialisti Fiscoetasse

"Sebastiano Bosio era mio padre, disse no alla sanità mafiosa e fu ucciso. Ciancimino mi minacciò" La Repubblica

Caso Donzelli al centro anche del dibattito televisivo. Ospite della trasmissione "Omnibus" in onda giovedì 2 febbraio su La7, il ...Fanno ancora discutere le parole pronunciate alla Camera da Giovanni Donzelli. Il deputato di Fratelli d'Italia ha attaccato i dem in seguito ...