“Ma è lei | certo” The Voice Senior | la scoperta sulla concorrente | giuria e pubblico senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nuova puntata di The, lo show condotto da Antonella Clerici che vede esibirsi sul palco cantanti over 60, andata in onda eccezionalmente di mercoledì dopo lo stop di venerdì 27 gennaio in occasione della Giornata della memoria. Sono andate in onda le blind audition, le tradizionali “audizioni al buio”, tipiche del programma. L’obiettivo degli aspiranti concorrenti sarà ancora una volta quello di conquistare con la loro voce almeno uno dei giudici, tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Diversi sono stati i cantanti che in passato hanno avuto esperienze in tv o nel mondo dello spettacolo. È il caso di Dario Gay, 62 anni, milanese, che ha anche partecipato a Sanremo nelle edizioni del 1990 e del 1991. È stato anche in tour con Enrico Ruggeri e ha scritto brani per Rita Pavone, Milva e gli O.R.O. “Ho sempre ...