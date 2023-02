“Ma che ca… fa ‘sta cretina” GF Vip | Donnamaria furioso | Nikita piomba proprio in quel momento

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Edoardo contro. Al GF Vip non mancano i momenti di tensione tra i concorrenti. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi ha litigato con mezza casa e soprattutto con il fidanzato Edoardo, dal quale aveva preso una pausa. Le continue liti hanno diviso i due, oggi nuovamente vicini grazie anche a un aereo arrivato sui cieli di Cinecittà. Un messaggio motivazionale per i Donnalisi da parte dei fan. Edoardo e Antonella hanno letto il messaggio arrivato dai loro fan e si sono abbracciati teneramente. La coppia, quindi, è tornata insieme e dopo i tanti giorni di liti, ripicche e pianti, l’aereo arrivato sui cieli della casa del Grande Fratello Vip ha per messo ai due concorrenti di riconciliarsi. Leggi anche: “Giuro che mi vendicherò”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi choc: lo ha detto in lacrime Edoardo contro ...