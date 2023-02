Lungosabato Matarazzo | definito il cronoprogramma dei lavori FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è svolto questa mattina un sopralluogo per idi sistemazione e di ricostruzione dell’argine delnonché per il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dei parapetti. La CommissionePubblici, presieduta da Gigi Scarinzi e composta da amministratori e tecnici del Comune, ha ispezionato il cantiere dei(da tempo fermi) per il completamento del muraglione e e la ricostruzione della strada del. Il complesso intervento è rimasto bloccato per un tratto di 30 metri su una strada che peraltro conduce allo Stadio Vigorito e al PalaTedeschi, dunque in una zona che viene interessata anche da traffico veicolare e pedonale proveniente da fuori città. Il sopralluogo ha permesso di definire che i ...