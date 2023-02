Luiss | Art for Education | la fumettista e graphic journalist Takoua Ben Mohamed espone le sue opere

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La digital artist italo-tunisinaBenha presentato questa mattina, all’Università, a Roma, lecreate in esclusiva per la community dell’ateneo, all’interno del progetto Art for, ideato e curato da Laura Valente, in stretta collaborazione con l’Osservatorio Art-Ethic. Sono intervenuti per l’occasione il presidente Vincenzo Boccia e il direttore generale dell’ateneo, Giovanni Lo Storto. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto di museo diffuso nelle sedi, per dare forma all’arte, ospitando per un periodo compreso tra i 7 e i 15 giorni, artisti già affermati provenienti dal continente africano, scelti tra quelli che maggiormente indagano e raccontano i nuovi linguaggi e narrazioni del contemporaneo. Durante la permanenza nel campus ...

Anima Holding; Veronica De Romanis, docente di European Economics,Guido Carli e Stanford ... organizzata da Trevisan & Cuonzo nell'ambito della manifestazioneCity Bologna. Ore 17,00. Foyer ...As a chronicler of this event, it is my responsibility to bear witness to the destruction and to question the role ofand representation in the face of war. The bombing of Kiev was not only a ...

Luiss, countdown per il test di ingresso ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico Il Sole 24 ORE

Luiss inaugura l’Anno accademico 2022-23 con un’ospite d’eccezione: Ornella Barra Il Sole 24 ORE

Takoua Ben Mohamed per "Art for Education" Oggi Roma

La UBS di Perugia si allea con il colosso UCL di Londra per l’alta formazione Il Sole 24 ORE

Il Master in Diritto dell'Arte di Luiss Artribune

Candidature aperte fino all'8 febbraio e prova d’ammissione online dal 20 al 24 febbraio 2023. Anche nel prossimo anno accademico oltre 1.300 borse di studio per giovani talenti ...La Londra delle grandi università apre le porte alle piccole scuole per dirigenti italiane. UBS, la Umbria Business School, ha siglato uno storico ...