Luisa Ranieri alla finale del Festival di Sanremo 2023

(Di giovedì 2 febbraio 2023)Aldici sarà anche una beniamina del pubblico di Rai1: il vicequestore Lolita Lobosco. Nel corso della seratadella kermesse canora, prevista sabato 11 febbraio, Amadeus accoglierà infatti sul palco dell’Ariston l’attrice. Ritornata con successo in video con la seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, che ha raggiunto nei primi quattro appuntamenti una media di oltre 5 milioni di telespettatori con più del 29% di share,prenderà parte aa meno di ventiquattr’ore dmessa in onda dell’ultimo episodio della fortunata fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Gabriella ...

A vestire i panni di co - conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi , tornerà di nuovo Chiara Ferragni , mentre come ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode , oltre ache parlerà ...Sul palco del Festival ci saranno anche gli attori Francesco Arca , previsto per mercoledì 8 febbraio e invitato per presentare la nuova fiction 'Resta con me', e, protagonista di '...

Nel corso della serata finale della kermesse canora, prevista sabato 11 febbraio 2023, Amadeus accoglierà infatti sul palco dell’Ariston l’attrice Luisa Ranieri. Ritornata con successo in video con la ...Un pezzo di Napoli anche nel corso della puntata finale. Luisa Ranieri parlerà del successo di “Lolita Lobosco”, serie in onda proprio sui canali Rai. Ospite, nel corso delle serate, anche Alessandro ...