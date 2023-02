Lotito | « Sarri lo abbiamo preso per aprire un ciclo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il presidente della Lazio, Claudio, è intervenuto a Radiosei dove ha parlato dello stadio Flaminio e sulle problematiche per farlo tornare ad essere la casa dei biancocelesti. Ecco il resoconto di calciomercato.com: «Il Flaminio è uno stadio che in base alle norme di sicurezza attuale ha 16 mila spettatori. Per noi sarebbe inadeguato, serve uno stadio perlomeno da 45 mila spettatori. Li facciamo ogni partita. Il primo problema è la capienza, il secondo è la copertura. Non possiamo tornare agli anni ’60 in cui andavamo allo stadio con l’ombrello. Terzo problema parcheggi e viabilità, e questo potrebbe essere risolvibile, ho studiato tutto. Per fare queste cose, però, ci vogliono autorizzazioni, e lì andiamo a cozzare con posizioni che non sono in linea con queste situazioni (…) Il progetto lo presento se so che potrà essere approvato, altrimenti neanche lo ...