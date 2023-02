L’Opec tiene fermo il petrolio | mentre cresce la domanda

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La produzione dirimane invariata dopo la riunione del Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale deldi ieri, mercoledì primo febbraio. L’assenza di modifiche era stata ampiamente prevista dagli esperti del settore. Alcune fonti suggeriscono che si tratta di una scelta fatta anche in parte per placare gli Stati Uniti, che difficilmente accetterebbero nuovi tagli alle produzioni. “Il Comitato ha esaminato i dati sulla produzione digreggio per i mesi di novembre e dicembre 2022 e ha preso atto della conformità complessiva per i Paesi partecipanti OPEC e non OPEC della Dichiarazione di cooperazione (DoC). I membri del JMMC hanno riaffermato il loro impegno nei confronti del DoC che si estende fino alla fine del 2023”, scrive la dichiarazione congiunta. Una serie di fattori contribuiscono a questa scelta ...