Lookman sta rivitalizzando l’Atalanta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ogni stagione, anche questa in cui pareva impossibile,entra in una fase dove i suoi giocatori sembrano semplicemente più grandi e più veloci degli avversari. Avete presente quando a Super Mario prendi il funghetto e la musica accelera e tutto ciò che incontra la tua corsa viene sbalzato via? Per la squadra di Gasperini il click sembra essere arrivato tra il primo e il secondo tempo della prima partita giocata in questo lunghissimo gennaio, dopo la pausa per i Mondiali, contro lo Spezia. Oggi ci sembra passato un secolo, maveniva da quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite, e contro la squadra di Gotti era sotto di 2-0 fino al 77?. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo va vicinissima a prendere addirittura il terzo. Al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco un lancio lungo un po’ a casaccio ...

...nel tridente d'attacco sceso in campo dal 1'. Certo, anche la formula secca ha inciso, l'... Ma Højlund e, che hanno ricompattato il tridente solo al 10' della ripresa, non sono ...... ma non ci siamo espressi al meglio, il risultato ci". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il ko contro l'Inter in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset. "...

E' Ademola Olajade Lookman il calciatore del mese AIC a gennaio. Ufficiale il suo personalissimo trionfo E' Ademola Olajade Lookman il calciatore del mese AIC a gennaio. Ufficiale il suo personalissim ...