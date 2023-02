Lombardia Moratti a Tortu | ' pista coperta importante | sport fondamentale per giovani' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - ''Il tema degli impiantiivi è sicuramente un tema che deve essere affrontato sia in vista delle Olimpiadi, ma non solo. Quindi unadi allenamentoper l'atletica è sicuramenteper chi si allena, ma poi può essere moltoe utile anche per l'associazionismoivole. Sempre più è una risposta anche alla necessità deidi avere la possibilità attraverso lodi creare una vita di relazione''. Così Letizia, candidata per Lista civica e terzo Polo risponde alla domanda fatta dall'Olimpionico milanese Filippoper il confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos e visibile da oggi sul sito ...