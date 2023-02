LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | De Marchi e Zoccarato in fuga

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56: Dopo una fase interlocutoria di discesa, seguiranno La Fustera (GPM di terza categoria) e, per incrementare ulteriormente illlo di difficoltà della, anche un GPM di prima categoria (Cumbres del Sol) e traguardo finale posto in salita. 13.53: La secondaè la Novelda – Alto de Pinhos di 178.2 km. Frazione intensa e tutta da vivere: 4 GPM in programma nei primi 80 km, in quanto i corridori dovranno affrontare il Maigmó (seconda categoria), Tibi (terza), Benifallim e Confrides (in rapida successione, entrambi di seconda). 13.50: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadellaa la...