LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | comincia la partita al Forum

(Di giovedì 2 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Piazzato di Petrusev aiutato dal ferro. 2-0 Primi due punti dellaper Luwawu-Cabarrot. 20.30:LA! 20.28: Torna Nicolò Melli nelle rotazioni, anche se non sarà in quintetto. Parte ancora dalla panchina Shabazz Napier. 20.26: Ora vengono presentate le due squadre. Manca pochissimo alla palla a due. 20.25: Momento dei saluti per due ex come Nemanja Nedovic e Ben Bentil. 20.23: Le parole di Ettore Messina alla vigilia “Veniamo da una buonacontro Baskonia, una gara che ci ha dato fiducia per come l’abbiamo interpretata e conclusa, ma dovremo fare ancora meglio per superare lache è in piena corsa per i playoff e ha bisogno di riprendere il proprio cammino dopo la ...