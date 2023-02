LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per la ventitreesima giornata dell’2022-. La squadra di Messina cerca la seconda vittoria consecutiva questa settimanaè infatti reduce dalla vittoria contro il Baskonia, che ha messo fine ad una striscia di cinque sconfitte di fila. La corsa ai playoff è praticamente del tutto compromessa, ma comunque l’ha l’obiettivo di giocarsi al meglio tutte le partite da qui fino alla fine della stagione. La partita di martedì è coincisa con la prima in magliadi Shabazz Napier e l’americano ha subito dato un ...