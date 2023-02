LIVE Juve-Lazio 0-0

È un giorno molto importante oggi per la Juventus che sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca alle ore 21. Manca davvero molto poco al fischio di inizio della partita che metterà ...Il bilancio recita: 9 vittorie, 8 successi Lazio e 7 pareggi. Due degli ultimi tre confronti sono arrivati in finale, nel 2015 e nel 2017 : in entrambi i casi hanno trionfato i bianconeri.

Juve-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Diretta Juventus-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Juventus-Lazio 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

LIVE TJ - I convocati. Tornano Cuadrado e Chiesa. Out Bonucci, Pogba e Milik. Rifinitura mattutina per... Tutto Juve

Conferenza Allegri, rivivi la diretta: "Lazio Pogba out, Vlahovic titolare" Corriere dello Sport

Poco prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia tra Juventus e Lazio il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Stasera dobbiamo fare una gara ...Ultimo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Juventus e Lazio si sfidano stasera, alle ore 21, per un posto tra le prime quattro squadre della competizione. Umori diversi per i due ...