Lintervista - Viano LeasePlan | Il noleggio solleva il cliente dalle difficoltà della transizione

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Albertoè dal 2019amministratore delegato diItalia, azienda per la quale in precedenza aveva assunto responsabilità di direzione finance, risk management e compliance direction. Classe 1973, genovese di nascita ma milanese d'adozione, ha alle spalle anche un'esperienza come consulente alla Deloitte & Touche e alla Marsh McLennan, dove si è specializzato in risk management. Oggi è anche presidente dell'Aniasa, l'associazione che rappresenta nel sistema di Confindustria le imprese che svolgono attività diveicoli, car sharing e servizi collegati alla mobilità. Problemi di consegne e di aumenti di listini: come li avete gestiti, nel corso del 2022?In un difficile momento di carenza dell'offerta,si è impegnata nella ricerca di nuove opportunità nel mercato e nella definizione di ...