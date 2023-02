L’infortunio di Mbappé ´non grave´ – Galtier placa i timori in vista della sfida con il Bayern

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sito inglese:di Kylian Mbappe “non sembra molto grave”, ha rivelato l’allenatore del Paris Saint-Germain Christophedopo che l’attaccante è uscito zoppicando contro il Montpellier. Con Neymar già escluso dalla partita di Ligue 1 a causa dell’affaticamento muscolare,è stato costretto ad abbandonare al 21° minutovittoria per 3-1 del PSG martedì e si è stretto il tendine del ginocchio mentre scendeva dritto nel tunnel.dell’attaccante è arrivato dopo che aveva sbagliato un rigore, così come la sua ripetizione per un’invasione del Montpellier, anche se la sua squadra ha vinto la partita grazie ai gol di Lionel Messi, Fabian Ruiz e del sedicenne Warren Zaire-Emery. Ma dopo che anche Sergio Ramos si è infortunato nel primo tempo, c’è stata ...