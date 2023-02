L’importanza di un’ecologia digitale | l’intervista a Francesco Cara

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Condivido, quindi consumo. Sembrerà paradossale, perché fa ormai parte del nostro quotidiano e delle nostre abitudini, ma anche inviare una semplice e-mail a un nostro contatto genera un’emissione di anidride carbonica. Stesso discorso per quel che riguarda la pubblicazione di una foto sui social o l’archiviazione della stessa in un Cloud. Tutti comportamenti che sembrano essere non dannosi per l’ambiente, ma che in realtà contribuiscono alla sovrapproduzione di CO2 nell’ambiente che ci circonda. Non si tratta di terrorismo psicologico, ma della realtà che emerge anche dai dati ufficiali raccolti da enti, associazioni e istituzioni. Di tutto ciò abbiamo parlato con, docente, curatore del Climate Festival e co-autore del libro “Ecologia”. LEGGI ANCHE > Quanta CO2 produce uno smartphone? Il report sulla ...