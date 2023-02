L’illustratrice iraniana a TPI | “Le proteste sono il fallimento culturale e sociale della repubblica islamica”

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il “nastro degli eventi” di questi mesi turbolenti. Mahsa Amini, ragazza curda, arrestata per aver indossato l’hijab in modo “sbagliato” è deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica locale prima e internazionale poi. Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con un’illustratrice di origini iraniane che vive in Italia di nome Sagar. Il cognome lo abbiamo omesso per evidenti ragioni di sicurezza. Sagar cosa è successo a Mahsa Amini?Il mondo è venuto a conoscenza delle atrocità del governo iraniano, grazie all’attenzione mediatica internazionale, dopo la morteragazza curdaMahsa Amini. La morte di Mahsa è solo la punta dell’iceberg di quello che il popolo iraniano vive dal lontano 1979. Mahsa non era solo una ragazza ...