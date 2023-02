Ligue 1 | giornata 21 | Lens ko | Marsiglia al 2° posto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nel turno infrasettimanale di1, valido per la21, il PSG torna a vincere e allunga il margine di vantaggio sul(+5), prima inseguitrice della capolista dopo la sconfitta delcontro il Nizza. Successi per Monaco e Rennes che non mollano la rincorsa alla zona Champions League, prosegue l’ottimo momento di Reims e Tolosa mentre nelle zone basse della classifica vince solo l’Ajaccio.1,21: Montpellier-PSG 1-3, Nantes-0-2, Rennes-Strasburgo 3-0, Angers-Ajaccio 1-2 Il Paris Saint-Germain torna a vincere dopo due partite a secco battendo in trasferta 1-3 il Montpellier. Gli arancioneri subiscono la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e ora hanno solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Parigini in ...

Mercoledì calcistico anche in Francia, dove va di scena la 21ª giornata di campionato, giornata in cui il PSG in casa del Montpellier riesce ad imporsi per 3-1, con la prima rete dell'ex Napoli Ruiz, ...