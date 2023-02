Liga 2022 23 | vittoria casalinga per il Real Madrid | Valencia battuto 2-0

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Termina 2-0 il match tra, incontro valido per la 19esima giornata del campionato di/23. La partita, disputata al Santiago Bernabeu, è stata decisa dalle reti di Asensio al 52? e Vinicius al 54?importante dunque per il, che sale a quota 45 punti in classifica. SportFace.

... al 'Santiago Bernabeu', il Real Madrid affronterà il Valencia nel recupero della diciassettesima giornata di- 2023 ; calcio di inizio previsto per le ore 21. Di fronte due squadre che ...Il Calendario della/23: date, giornate, risultati e classifica del massimo campionato spagnolo Laspagnola, denominataSantander per motivi di sponsorizzazione, come la Serie A ha aperto ufficialmente ...

Diretta R. Madrid - Valencia (2-0) La Liga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Highlights e gol Betis-Barcellona 1-2, Liga 2022/2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-VALENCIA, LIGA 2022/2023 SPORTFACE.IT

Highlights e gol Real Madrid-Valencia 2-0, Liga 2022/23 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Betis-Barcellona STASERA IN TV: orario, canale e diretta streaming LIGA 2022/2023 SPORTFACE.IT

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Valencia, sfida valida per il recupero della diciassettesima giornata di Liga 2022/2023.Calcio: Liga, Betis-Barcellona in diretta alle 21 sul canale Tik Tok di Dazn , Dopo il successo ottenuto con la partita AS Roma – Shakhtar Donetsk dello scorso agosto, trasmessa sull’account TikTok di ...