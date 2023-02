Libertari con la bottiglia | liberticidi con la pianticina | così si nuoce al buonsenso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Riempiono tribunali e carceri per la cannabis, ma sono pronti alla guerra contro l’informazione ai consumatori sui danni dell’alcol. Ecco comere gravemente al. Anche perché spesso sono proprio gli stessi: sovranisti alimentari, nazionalisti della damigiana, ferventi proibizionisti in adorazione annuale al Vinitaly. E nemici dei fatti. Perché i fatti sono semplici e chiari: – i prodotti alcolici sono gli unici prodotti alimentari dei quali il consumatore non può ad oggi conoscere il contenuto; – l’alcol è una sostanza dannosa e cancerogena: lo è meno in piccole quantità, lo è di più in grandi quantità, ovviamente; – la cannabis, paragonata all’alcol, è sostanza molto meno pericolosa in base a qualsiasi parametro di tossicità, a partire dalla letalità per arrivare alla dipendenza, passando per i rischi di cancro. Quando un prodotto è ...