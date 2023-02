Libero e Virgilio mail | ripristinate tutte le funzionalità | arriveranno anche i ristori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 1 minuto, è tornato tutto normale. ”Comunichiamo ai nostri utenti che, dopo il superamento del disservizio e la riapertura dile caselle in modo progressivo a partire dal 26 gennaio, si è conclusoil processo di ripristino dileaccessorie dellel’accesso alle e-tramiteapp è da ieri pienamente disponibile per le utenze ios”, fa sapere in una nota Italiaonline, la società che gestisce i due provider. Rimane attivo, per tutti coloro che ne avessero necessità, il numero verde 800 591 829, potenziato in questi ...