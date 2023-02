L' ex ufficiale russo racconta | ' Abbiamo torturato i prigionieri | stupri e fucilazioni ogni giorno'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 'Gli interrogatori, le torture, sono continuati per circa una settimana - ha detto ex, Konstantin Yefremov alla Bbc - ., di notte, a volte due volte al'. L'ex ...

'Gli interrogatori, le torture, sono continuati per circa una settimana - ha detto ex, Konstantin Yefremov alla Bbc - . Ogni giorno, di notte, a volte due volte al giorno'. L'ex tenente, che ora in patria è visto come un traditore e un disertore, ha raccontato di aver ...Mi ha portato da un altoche mi ha chiamato traditore e codardo', ha ricordato. 'Ho ... Sentendo questo, il colonnelloha perso la testa. Lo ha colpito, ha tirato giù i pantaloni dell'...

