L’ex avvocata di Provenzano | «Vi spiego perché il Viagra è la prova che Messina Denaro non si è fatto prendere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Rosalba Di Gregorio è un’penalista di Palermo. Ha difeso tra gli altri Vittorio Mangano e Bernardoalias Binnu ‘U Tratturi. E nel suo studio ha svolto il praticantato Lorenza Guttadauro. Ovvero la legale e nipote di Matteo. I boss mafiosi la chiamano «l’del diavolo. Fu tra i primi a denunciare il falso pentito Vincenzo Scarantino. E fece una battaglia per la revoca del 41 bis. «Vero, all’epoca feci di tuttovenisse revocato il 41 bis a un soggetto che era ormai un vegetale. Lo hannomorireera diventato un simbolo. Il 41 bis, in realtà, lo hanno applicato ai parenti. Lui ormai non capiva più nulla», ricorda oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale dice che non ha ...