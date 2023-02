L’esordio di Charlie Chaplin | la risata del cinema muto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)nasce il 16 Aprile del 1889 e diventa uno dei più grandi interpreti delmondiale. Indirizzato dalla madre al canto e alla recitazione nel 2013 viene ingaggiato dalla casatografica keystone, con la quale nel 1914 esce il suo primo cortometraggio.” Per guadagnarsi la vita” ètografico diche interpreta un imbroglione giornalista. Realizzerà in seguito 35 cortometraggi proprio con la Keystone. La sua consacrazione sarà poi nel 1921 quando dirige il suo primo film “Il monello”. Charlot ebbe quattro matrimoni da cui nacquero 10 figli. Ha presunte origine ebraiche e simpatizza per movimenti di sinistra, per questo gli verrà annullato il permesso di rientrare negli USA, dove ritornò solo per ...