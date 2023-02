Leeds | McKennie | “Eccitato per quest’avventura Un sogno che diventa realtà”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Sono davvero. Quando ho saputo di questo interesse del, è stato certamente entusiasmante”, queste le prime dichiarazioni dicome nuovo giocatore del. “Qui ci sono persone che già conosco, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Jesse Marsch e sono pronto a iniziare. Ho anche sentito che il tifo e l’atmosfera qui sono incredibili e vedere i tifosi che impazziscono mi dà una scarica di adrenalina. E’ un qualcosa che moltiplica la mia energia in campo di dieci volte, quindi sono molto. E’ unche. In tutta onestà ho sempre sognato di giocare in Premier League”, ha concluso. SportFace.

tutte le notizie di juventusLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie

Intervistato da Sky Sport l'ex centrocampista della Juve McKennie ha parlato delle sue prime impressioni dopo il trasferimento al Leeds redazionejuvenews E' stato un mercato invernale particolarmente ...