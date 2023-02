L' economia va giù? Ed è subito boom di rossetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Non capisco. Leggo che quando le vendite di rossetto vanno su, l'va. Dicono, infatti, che in Germania ildi acquisti di cosmetici per labbra è stato dai 6 milioni del 2021 agli otto del 2022. Perciò tutto bene? No, pare che le donne che non possono comprarsi nulla di costoso si concedono solo il lusso di un rossetto e quindi vuol dire che le cose vanno così così. Non capisco da cosa nasce questa indagine. Mi ha incuriosito, l'ho riprodotta e la cosa finisce qui.