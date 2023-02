Lecce | il ds Trinchera | “Falcone non riscattato per via dell’indice di liquidità”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Stefano, Ds del, è intervenuto durante la conferenza stampa organizzata al termine del mercato: “Riscatto? Dobbiamo fare i conti con l’indice di. Solo lo Spezia ha potuto comprare Shomurodov perché ha venduto Kiwior a 25 milioni. Non abbiamo potuto riscattarlo a causa indice di. Il riscatto era di tre milioni e mezzo, il contro riscatto di quattro milioni e settecentocinquantamila”. SportFace.

È stato il direttore sportivo del, Stefano, a introdurre l'incontro: 'Sono due ragazzi di grande affidabilità, che abbiamo seguito anche in passato. Protagonisti a Empoli e Venezia in ......di mercato per ildi Marco Baroni. Due difensori centrale con tanta voglia di aiutare il reparto arretrato giallorosso. A presentare i due acquisti è il direttore sportivo Stefano: '...

La maggioranza dei votanti ha reputato il calciomercato invernale del Lecce come buono, bocciature attorno al 35% Subito dopo il gong che segnava la conclusione del mercato invernale 2022, vi avevamo ...Giornata di presentazioni in casa Lecce. I due nuovi difensori Pietro Ceccaroni e Simone Romagnoli sono stati presentati alla stampa dal direttore sportivo Stefano Trinchera. Inizia da subito la loro ...