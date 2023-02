Le lunghe liste di attesa negli ospedali | spiegate

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Come mai bisogna aspettare mesi per fare una visita specialistica o un esame e quali sono le possibili soluzioni

Pronto Soccorso affollati per mancanza di strutture sul territorio,d'attesa e prestazioni ambulatoriali erogate con grande ritardo sono solo alcuni dei problemi elencati a cui serve ...... per non parlare dell'aumento delledi attesa, inoltre le sostituzioni delle maternità e dellemalattie o di altre assenze più prolungate per vari motivi sono previste dalle norme ...

Schillaci: "Innovazione chiave di volta per un’assistenza sanitaria in ... Quotidiano Sanità

Liste d'attesa in sanità troppo lunghe a Cremona, la denuncia del Codacons Prima Cremona

Sanità, la Corte dei conti: "Stop a visite a pagamento con liste d'attesa troppo lunghe" LA NAZIONE

La lista nera dell’urgenza. I casi gravi operati tardi LA NAZIONE