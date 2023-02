“Le ha messo le mani lì” GF Vip choc | i fatti vengono fuori Concorrente nei guai | “Ci sono video”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) GF Vip, si parla die palpatine tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. La storia tra i due gieffini non ha preso la piega che molti fan speravano. L’ex Ued dopo diversi ‘contatti ravvicinati’ con l’influencer triestina ha deciso di chiudere la relazione. E i due non silasciati per niente bene. Nikita ha accusato Luca di aver avuto con lei comportamenti inequivocabili di interesse, mentre lui ha negato tutto. Ma ora spuntano deie pure le dichiarazioni di chi dà ragione a lei. Parliamo di due ex gieffini, una che ha partecipato ad un’altra edizione ed uno invece che ha condiviso la Casa con Luca Onestini e Nikita Pelizon. Tanto per rinfrescare la memoria, quest’ultima aveva accusato Luca di averla ‘sbattuta al muro’ e di averle chiesto di dire cose ‘sporche‘. Luca ha smentito tutto: “Ha descritto una scena porno, è ...