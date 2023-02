(Di giovedì 2 febbraio 2023)? La cosa buona è che io non leggo mai quello che si dice, non vado avanti con i se e con i ma. So come stanno le cose e vado avanti. Sono fiducioso, molto ".

TORINO - Mercato chiuso, in casaè tempo di affrontare il rinnovo di Milinkovic . Contratto in scadenza a giugno 2024, il club ... prima del match di Coppa Italia contro la Juve, il ds Igli...Le parole di Igliprima del calcio d'inizio della sfida di Coppa Italia trae Juve: "Vogliamo rifarci della sconfitta in campionato" Igliha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d'...

Juve-Lazio, Tare a Mediaset: “Tormentone Sergej So come stanno le cose” Cittaceleste.it

Lazio, Tare e il rinnovo di Milinkovic: la frase che fa sperare Corriere dello Sport

Milinkovic-Lazio, Tare: "Sul rinnovo sono tranquillo e fiducioso" Tuttosport

Lazio, Tare: 'Siamo favoriti, abbiamo una grande chance. Milinkovic Non si va avanti con i se e con i ma...' ilBianconero

Tare: "Il rinnovo di Milinkovic-Savic Sono fiducioso" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il ds biancoceleste, a mercato chiuso, torna a parlare del contratto del Sergente che è in scadenza a giugno 2024 ...Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato del rinnovo di Milinkovic-Savic. "Ennesimo tormentone su Milinkovic Savic da qui a giugno A me fa l’effetto contrario perché so come stanno le ...