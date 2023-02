Lazio | Sarri vuole battere la Juve | «È fondamentale»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il discorso di Maurizioalla squadra alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia trantus eMaurizioè stato chiaro nel discorso pronunciato alla squadra nell’ultimo allenamento prima due quarti di finale di Coppa Italia contro lantus. L’allenatore dellaha infatti ribadito l’importanza della partita e del torneo per la squadra biancocelste. L’ex allenatore del Napoli non si è risparmiato nemmeno nelle convocazioni, portando a Torino l’intero organico, persino il senatore Radu infortunato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Autonomia sicuramente limitata, maci pensa. Il bomber dellaha saltato le ultime tre sfide con i bianconeri. L'ultima disputata risale al 6 marzo 2021. Polpaccio, caviglia, coscia: gli ...(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic - Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.:. Fischio d'inizio alle 21, dirige il Sig. ...

Agente Diego Gonzalez: “Siamo venuti alla Lazio per Sarri. Ha chiesto…” Cittaceleste.it

Lazio, agente Diego Gonzalez: "Siamo venuti per Sarri" Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] Stasera torna Ciro Immobile. Sarri ha deciso di lanciare l’attaccante dal primo minuto questa sera alle 21 contro la Juventus. In palio ci sono le semifinali contro ...[themoneytizer id=”99064-6] Diego Luis Gonzalez Alcaraz è stato il colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Una sorpresa anche per lui, visto che l’ha saputo in extremis un attimo prima che sc ...